Innovative Industrial Properties: Weg frei für weiteres Dividendenwachstum!

Innovative Industrial Properties und Dividendenwachstum: Das sind zwei, eigentlich vier Wörter, die wirklich gut zusammenpassen. Foolishe Investoren der Aktie wissen, dass zuletzt die Ausschüttungssumme je Aktie und Vierteljahr von 1,40 auf 1,50 US-Dollar erhöht worden ist. Definitiv eine starke Entwicklung im Quartalsvergleich.

Natürlich muss Innovative Industrial Properties das Dividendenwachstum auch operativ rechtfertigen. Jetzt hat das Management erneut ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert, das zeigt: Ja, die Basis für weiteres Ausschüttungswachstum ist gegeben. Riskieren wir einen Blick auf die spannenden Details.

Innovative Industrial Properties: Dividendenwachstum möglich

Innovative Industrial Properties hat einen Quartalsumsatz in Höhe von 53,85 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Im Jahresvergleich entspricht das einem deutlichen Wachstum von über 53 %. Ein Jahr zuvor lag der Wert schließlich noch bei 34,32 Mio. US-Dollar.

Aber kommen wir zu den wirklich wichtigen Kennzahlen. Netto und unterm Strich wies der Real Estate Investment Trust ein Ergebnis von knapp über 30 Mio. US-Dollar aus. Das entspricht ebenfalls einem Plus im Vergleich zum Vorjahreswert von knapp über 19 Mio. US-Dollar. Auch hier sehen wir ein solides Wachstum.

Aber kommen wir zu den wichtigen Details und Feinheiten: Den Funds from Operations. Hier schaffte es Innovative Industrial Properties absolut auf 42,53 Mio. nach 26,53 Mio. US-Dollar ein Jahr zuvor. Auf bereinigter Basis liegt der Wert hingegen bei 45,02 Mio. US-Dollar, nach 27,87 Mio. US-Dollar vor zwölf Monaten.

Je Aktie liegt das Ergebnis je nachdem, ob wir bereinigt, nicht bereinigt, verwässert oder nicht verwässert betrachten, zwischen 1,62 und 1,83 US-Dollar. Im Vergleich zur vorherigen Spanne zwischen 1,22 und 1,29 US-Dollar ist auch das ein deutliches Wachstum, das wir auf Basis jeder einzelnen Aktie sehen.

Die Dividende im Blick

Mit Blick auf die Dividende von Innovative Industrial Properties können wir jedenfalls festhalten: Es ist noch Spielraum vorhanden. Gemessen an der zuletzt ausgeschütteten Dividende in Höhe von 1,50 US-Dollar je Aktie liegt das Ausschüttungsverhältnis derzeit irgendwo zwischen 92,6 und 82 %. Entsprechend könnte es noch weiteres Potenzial nach oben geben.

Genau das ist eine spannende Investitionsthese bei der Aktie. Wobei die fundamentale Bewertung für die Wachstumsqualität alles andere als preiswert ist. Derzeit beläuft sich das Kurs-FFO-Verhältnis beispielsweise auf 36,4, und das schon auf Basis des besten Wertes in diesem Quartal. Die Dividendenrendite liegt hingegen bei 2,25 %.

Qualität hat manchmal ihren Preis, Dividendenwachstum ebenfalls. Ob Innovative Industrial Properties das wert ist? Eine Frage, die man sich berechtigterweise mit Blick auf das starke Wachstum durchaus stellen kann.

