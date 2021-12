Innovative Produkte und Technologien, die das weltweite Management von Lebererkrankungen verbessern, begleiten das 20. Firmenjubiläum von Echosens

Echosens, ein Hightech-Unternehmen und Anbieter der FibroScan®-Produktfamilie, feiert stolz seinen 20. Geburtstag und die Jahre, in denen es in Folge Pionierarbeit im Bereich der Leberdiagnose und des Lebermanagements geleistet hat. Echosens ist weltweit als Referenz für die Beurteilung von Leberfibrose und Lebersteatose anerkannt. Mit seinen mehr als 3.000 von Experten geprüften Fachpublikationen sowie mehr als 140 internationalen Richtlinien stellt Echosens kontinuierlich sein beispielloses Engagement für Innovationen unter Beweis. Allein im letzten Jahr hat Echosens drei neue globale Produkte auf den Markt gebracht, die sorgfältig konzipiert wurden, um die gesamte FibroScan-Erfahrung zu optimieren.

Vor einem Jahr hat Echosens sein Flaggschiff und fortschrittlichstes Produkt, den FibroScan Expert 630 lanciert. Das Gerät ist eine nicht-invasive Komplettlösung für das Management von Lebererkrankungen und sieht die Lebersteifigkeitsmessung (LSM durch VCTE) sowie Milzsteifigkeitsmessung (SSM durch VCTE) im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Leber vor.

Daran anschließend führte Echosens die SmartExam-Software ein, mit welcher Benutzer von drei wichtigen Vorteilen profitieren: erhöhte Zuverlässigkeit bei der Diagnose und Überwachung von Steatose mit kontinuierlichen CAP, erweiterte Nutzung bei schwer übergewichtigen Patienten mit umfassender Beurteilung von Leberfibrose und -steatose sowie Aufgabenautomatisierungsfunktionen, dank derer Ärzte der Versorgung von Patienten mehr Zeit widmen können.

Kürzlich brachte Echosens FibroScan-based Agile Scores auf den Markt, um eine fortgeschrittene Fibrose und Zirrhose bei Patienten mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD) leichter zu erkennen. In der kostenlosen myFibroScan-App können Benutzer nun die Lebergesundheit eines Patienten in nur wenigen Klicks bewerten, womit die Interpretation der Ergebnisse schneller und einfacher ist denn je.

„Mit unserem langfristigen Engagement für Innovationen optimieren wir das FibroScan-Lösungsportfolio, was einen wichtigen Schritt darstellt, um den weltweiten Kampf gegen Lebererkrankungen zu gewinnen“, sagt Dominique Legros, Group CEO, Echosens. „Wir sind unseren Teamführern und Champions außerordentlich dankbar dafür, dass sie kontinuierlich den Status quo hinterfragen und das Management leiser, nicht diagnostizierter, chronischer Lebererkrankungen verbessern, zu denen NAFLD und ihre schwerere Form der nicht-alkoholischen Steatohepatitis (NASH) zählen. Eine Reihe von chronischen Lebererkrankungen können reversibel sein, wenn sie früh genug diagnostiziert werden.“

Er weist damit auf den FibroScan Expert 630 als innovatives Instrument hin, das entwickelt wurde, um die klinischen Kapazitäten bei der Bewertung der Lebergesundheit durch eine zusätzliche SSM durch VCTE zu erweitern. Dieses Tool bietet eine kostengünstige, nicht-invasive Möglichkeit für Messungen zur Milz- und Lebersteifigkeit und kann als Hilfe bei der Diagnose, Überwachung und beim klinischen Management erwachsender Patienten mit Lebererkrankungen herangezogen werden.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat Echosens solide klinische Daten erhoben, die für Anbieter, Entscheidungsträger und Kostenträger extrem wertvoll sind, um zu verstehen, wie eine patientennahe Untersuchung zu einer besseren Behandlungsqualität und Überweisung an den richtigen Facharzt führen kann - was unnötige und oft invasive Kontrollen überflüssig macht. Dies wurde in einer unabhängigen Untersuchung von Santa Barbara Actuaries Inc. (SBA) festgestellt und in der September-Ausgabe 2021 des American Journal of Managed Care veröffentlicht.

„Darüber hinaus hat das National Institute for Health and Care Excellence (NICE), die britische Gesundheitstechnologie-Bewertungsstelle, die nationale Richtlinien und Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheits- und Sozialfürsorge gibt, ein MedTech Innovation Briefing (MIB) zur Nutzung der nicht-invasiven FibroScan-Technologie in der Primärversorgungsphase herausgegeben“, sagt Legros. „Zudem legen neue Richtlinien der Europäischen Arbeitsgemeinschaft zum Studium der Leber (EASL), einer Berufsvereinigung für die Erforschung von Lebererkrankungen, einen noch nie zuvor dagewesenen Empfehlungsgrad für Lösungen von Echosens dar.“

Jon Gingrich, CEO, Echosens North America, erklärt: „Während unseres Jubiläumsjahres ist es erfreulich, die spannenden fortschrittlichen Technologien hervorheben zu können, die wir entwickelt und in das Gesundheitswesen eingeführt haben. Wir haben unser Engagement für Innovationen und Werte in dem Gebiet gezeigt, das auch durch die wesentlichen und konkreten Daten wiedergegeben wird, um das Management der Lebergesundheit zu unterstützen und zu verbessern.“

