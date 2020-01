InnSuites Hospitality hält Dividende stabil

Das amerikanische Unternehmen InnSuites Hospitality Trust (ISIN: US4579191085, NYSE: IHT) zahlt eine jährliche Dividende von 0,01 US-Dollar je Aktie aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 1,62 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2020) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,62 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 31. Januar 2020 (Record date: 7. Januar 2020).

Der Konzern ist 1971 gegründet worden und schüttet seit 49 Jahren ununterbrochen eine Dividende aus. InnSuites Hospitality Trust ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in Phoenix, Arizona.

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der Börse in New York auf dem aktuellen Kursniveau ein Plus von 6,03 Prozent bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 15,1 Mio. US-Dollar auf (Stand: 8. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de