Insgesamt sieben große Open-Air-Festivals wegen Corona abgesagt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt seien damit unter anderen "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane Festival" und "Southside"./DP/jha/