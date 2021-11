Insider - Ampel-Parteien rechnen mit Einigung im Tagesverlauf

Berlin (Reuters) - Bei den Parteien des geplanten Ampel-Bündnisses im Bund wird mit einer Einigung auf einen Koalitionsvertrag im Laufe des Tages gerechnet.

An mehreren Stellen des geplanten Dreier-Bündnisses hieß es am Mittwoch, eine Pressekonferenz zur Bekanntgabe einer Einigung sei wahrscheinlich. Nach nächtlichen Beratungen komme zunächst die 21-köpfige Hauptverhandlungsrunde von SPD, Grünen und FDP zusammen. Offene Punkte hatte es bis zuletzt in der Finanz- und Klimapolitik sowie bei der Zuteilung der Ministerien gegeben. Einem Koalitionsvertrag müssten bei SPD und FDP noch Parteitage und bei den Grünen die Mitglieder zustimmen.