Insider - Ampel-Parteien wollen am Mittwoch Verhandlungsstand prüfen

Berlin (Reuters) - SPD, Grüne und FDP wollen am Mittwoch überprüfen, wie weit die Verhandlungen zur Bildung der ersten Ampel-Koalition im Bund bislang gediehen sind.

Das sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Parteien wollten auf Grundlage der Rückmeldungen feststellen, wie die am Mittwoch voriger Woche auf Arbeitsebene angelaufenen inhaltlichen Verhandlungen vorankämen. Es wurde dabei die Hoffnung geäußert, dass einige der 22 Arbeitsgruppen noch in dieser Woche fertig werden könnten. Dazu zählten aber sicherlich nicht Kerngruppen wie Finanzen oder Klima. Hier werde der Zeitrahmen voraussichtlich voll ausgeschöpft. Ein zweiter Insider sagte, am Mittwoch seien auf Arbeitsebene keine Verhandlungen geplant.

Der öffentlich bekannte Zeitplan sieht vor, dass die 22 Arbeitsgruppen der Hauptverhandlungsgruppe bis zum 10. November Ergebnisse vorlegen. Noch offene Fragen sollen dann bis Ende November geklärt werden und in einen Koalitionsvertrag münden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz soll dann in der Woche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt werden.