Insider - Ampel-Partner erwägen Zusatzinvestitionen über Klimafonds

- von Michael Nienaber

Berlin (Reuters) - Die Ampel-Partner erwägen Reuters-Informationen zufolge eine deutlich höhere Neuverschuldung im nächsten Jahr.

Im Raum steht dabei eine einmalige und milliardenschwere Aufstockung des Energie- und Klimafonds (EKF) der Regierung, wie zwei mit den Beratungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Der Schritt könnte helfen, Spielräume für deutlich höhere Investitionen in den nächsten Jahren zu schaffen und trotzdem ab 2023 die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder einzuhalten. Denn diese soll nicht aufgeweicht werden, wie es im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP zur Bildung der ersten Ampel-Regierung im Bund heißt. Auch Steuererhöhungen sind darin ausgeschlossen.

Im nächsten Jahr könnte die Schuldenbremse aber noch einmal ausgesetzt werden - das dritte Jahr in Folge dann. Angesichts wieder deutlich steigender Infektionszahlen in der Pandemie und anhaltender Auswirkungen auf die Wirtschaft dürfte dies eine Option sein. Auch könnte mit der Klimakrise argumentiert werden. Die geplante Neuverschuldung von 100 Milliarden Euro im nächsten Jahr könnte dann noch einmal aufgestockt werden, so die beiden Insider.

Konkret solle der EKF mit zusätzlichen Geldern "aufgeladen" werden, wie viel genau stehe aber noch nicht fest. Diese Mittel könnten dann Schritt für Schritt über die nächsten Jahre entnommen werden. Sie könnten aber schon im Haushalt verbucht werden, sobald die Gelder in den EKF eingestellt werden. Schattenhaushalte könnten so vermieden werden. Die nächste Regierung braucht dringend Puffer für Investitionen in den Klimaschutz und die Digitalisierung.

CORONA-SCHULDEN KÖNNTEN SPÄTER ZURÜCKGEZAHLT WERDEN

Diskutiert wird den Insidern zufolge auch eine andere Rückzahlung der Corona-Schulden. Die erste Tilgung könnte statt 2023 erst 2028 erfolgen. Außerdem könnte der Zeitraum der Tilgung von zwei auf drei Jahrzehnte gestreckt werden - dann also bis 2058 laufen. Das stünde im Einklang mit den geplanten Rückzahlungen des europäischen Corona-Wiederaufbaufonds. "Deutschland würde seinen Plan also einfach an den in Europa anpassen", sagte einer der Insider. Im Haushalt würde dies zusätzlichen Spielraum von zwei Milliarden Euro pro Jahr ab 2023 und fast zehn Milliarden pro Jahr ab 2026 schaffen.

Außerdem dürfte die nächste Woche anstehende Steuerschätzung besser als erwartet ausfallen, hieß es weiter. Auch dadurch ist die Lage nicht ganz so angespannt wie befürchtet. Die Regierung werde dieses Jahr weniger Kredite aufnehmen müssen als die eigentlich geplante Rekord-Neuverschuldung von bis zu 240 Milliarden Euro.

Spitzenvertreter aller drei Ampel-Parteien hatten zuletzt bereits gesagt, auch staatliche Unternehmen wie die Förderbank KfW und die Deutsche Bahn stärker nutzen zu wollen, um Investitionen anzuschieben. Außerdem könnten laut Umweltbundesamt bis zu 65 Milliarden Euro pro Jahr an klimaschädlichen Subventionen gestrichen werden. Als Beispiele wurden Vergünstigungen für Diesel, Vorteile bei der Dienstwagen-Steuer oder Befreiungen von Energie-Abgaben für die Industrie genannt.

SPD, Grüne und FDP arbeiten gerade in 22 Arbeitsgruppen an den Details eines Koalitionsvertrages. Als größte Hürden gelten dabei die Themen Klima und Finanzen. Der Hauptverhandlungsgruppe sollen bis zum 10. November Ergebnisse vorliegen. Noch offene Fragen sollen dann bis Ende November geklärt werden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz soll dann in der Woche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt werden.