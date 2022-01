Insider - Biden nominiert Ökonomin Raskin als stellvertretende Fed-Vorsitzende

(Stellt im ersten Satz klar, dass Raskin nicht Fed-Chefin war. Sie war von 2010 bis 2014 bereits im Fed-Direktorium vertreten.)

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat offenbar die frühere US-Fed-Direktorin und Ökonomin Sarah Bloom Raskin zur stellvertretenden Vorsitzenden des Fed-Direktoriums ernannt, sowie die Wirtschaftswissenschaftler Lisa Cook und Philip Jefferson für das Direktorium nominiert.

Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Donnerstag (Ortszeit) erklärte, habe das US-Präsidialamt die Nominierungen bereits an den Senat geschickt. "Präsident Biden hat eine seriöse, qualifizierte und überparteiliche Gruppe von fünf Kandidaten für das Direktorium der Federal Reserve nominiert, die zusammen ein außerordentliches Maß an Fähigkeiten, Erfahrung und Kompetenz in die Federal Reserve einbringen werden", sagte der Insider. Die Ernennungen würden die Reihen des siebenköpfigen Gremiums auffüllen und die Führungsspitze der Fed vielfältiger als je zuvor in ihrer 108-jährigen Geschichte machen.