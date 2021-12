Insider - EU-Gipfel wird Signal der Unterstützung für Ukraine aussenden

Berlin (Reuters) - Vom EU-Gipfel wird nach Angaben deutscher Regierungsvertreter ein klares Signal zur Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit Russland ausgehen.

Es werde bei dem Treffen in Donnerstag eine deutliche Ansage an Moskau geben, die Ukraine nicht anzugreifen und wieder auf einen Dialogkurs zu gehen, hieß es am Dienstag in Berlin. Derzeit werde mit den USA und Großbritannien auch über mögliche Finanzsanktionen gegen Russland im Fall einer Aggression gesprochen. Es sei aber nicht zu erwarten, dass sich in der EU-Gipfelerklärung Aussagen über präzise Sanktionen finden werden. Russland müsse erklären, warum es an der ukrainischen Grenze eine so große russische Truppenkonzentration gebe. Die Ukraine stelle für Russland keine Bedrohung dar.