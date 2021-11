Insider - Finanzminister Lindner so gut wie sicher

Berlin (Reuters) - Kurz vor dem erwarteten Abschluss der Ampel-Koalitionsverhandlungen läuft Reuters-Informationen zufolge alles auf FDP-Chef Christian Lindner als künftigen Bundesfinanzminister hinaus.

Alles andere wäre eine Riesenüberraschung, sagten Personen aus den Lagern der drei Ampel-Parteien am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Das ist seit längerem sicher", so ein an den Verhandlungen Beteiligter. Ähnlich äußerte sich ein weiterer Insider. An anderer Stelle hieß es, formal vereinbart sei die Personalie noch nicht. Alles andere wäre aber sehr verwunderlich.

Die Verhandlungen von SPD, Grünen und FDP zur Bildung der ersten Ampel-Koalition im Bund sind momentan auf der Zielgeraden. Die Parteispitzen kamen am Dienstag in Berlin zusammen, um letzte strittige Details zu klären, wie Reuters aus Verhandlungskreisen erfuhr. Für Mittwoch ist die womöglich letzte Runde der Hauptverhandlungsgruppe geplant. Dann könnte der Koalitionsvertrag vorgestellt werden - ebenso die Verteilung der Ministerien.

Das Finanzministerium ist in den Verhandlungen besonders begehrt gewesen. Zuletzt hatten auch Teile der Grünen Anspruch darauf erhoben. Weil die SPD mit Olaf Scholz den Kanzler stellen wird, hätten die Grünen eigentlich als zweitstärkste Fraktion der Ampel-Partner Zugriff auf das einflussreiche Finanzministerium, das die Liberalen aber von Anfang haben wollten. Insidern zufolge bekommen die Grünen dafür ein starkes Klimaministerium - mit dem Klimateil aus dem Umweltressort sowie Kernelementen aus dem Wirtschaftsministerium, nämlich der Energie- und Industrie-Abteilung. Damit könnte die gegenseitige Blockade der bisherigen Umwelt- und des Wirtschaftsministerien gelöst werden. Es gilt als sicher, dass Grünen-Co-Chef Robert Habeck die Leitung übernimmt.