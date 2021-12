Insider - Gericht in Myanmar verurteilt Suu Kyi zu vier Jahren Haft

(Reuters) - In Myanmar ist die vom Militär gestürzte De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi Insidern zufolge zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden.

Dasselbe Strafmaß habe auch der entmachtete Präsident Win Myint erhalten, sagte eine mit dem Prozess vertraute Person am Montag. Es sind die ersten Urteile in dem Verfahren, in dem Suu Kyi unter anderem wegen des Verstoßes gegen Corona-Maßnahmen angeklagt worden war. Ihr wurden auch Amtsmissbrauch, Geheimnisverrat und Korruption zur Last gelegt. Die 76-jährige Friedensnobelpreisträgerin hat die Anschuldigungen zurückgewiesen, ihre Anhänger sprechen von einem politisch motivierten Prozess.

Das Militär hatte am 01. Februar die Regierung abgesetzt und Suu Kyi festgenommen. Die Militärführung begründete den Schritt mit mutmaßlicher Fälschung der Parlamentswahl im November 2020, bei der Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NDL) einen erdrutschartigen Sieg errungen hatte. Die Wahlkommission und internationale Beobachter haben den Vorwurf des Wahlbetruges zurückgewiesen. Seit der Machtübernahme durch das Militär ist es immer wieder zu Massenprotesten gekommen, Streiks und Aktionen des zivilen Ungehorsams legen die Wirtschaft lahm.