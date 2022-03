Insider - GM-Arbeiter in Shanghai schlafen wegen Lockdown auf Fabrikboden

Shanghai (Reuters) - Mitarbeiter, die auf dem Fabrikboden schlafen müssen, und Sonder-Passierscheine für Lieferwagen: So beschreiben zwei mit dem Vorgang vertraute Personen die Strategie des US-Autobauers General Motors, um die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk in Shanghai trotz eines strengen Corona-Lockdowns aufrechtzuerhalten.

Die Maßnahmen entsprechen dem "Closed-Loop"-Management ("geschlossener Kreislauf"), den die chinesische Metropole von Unternehmen verlangt, um ihre Produktion am Laufen zu halten. Bei diesem System schlafen, leben und arbeiten die Beschäftigten in Shanghai wie in einer Blase, isoliert vom Rest Chinas. So soll die Verbreitung des Virus in der Stadt mit rund 26 Millionen Einwohnern verhindert werden. Einen ähnlichen Ansatz gab es auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

GM lehnte es ab, die Vorkehrungen in seinem Werk zu erläutern. Das Unternehmen und seine Joint-Venture-Partner hätten mit Zulieferern Notfallpläne entwickelt und umgesetzt, hieß es lediglich. Das Joint-Venture produziere normal. GM betreibt das Werk in Shanghai zusammen mit seinem chinesischen Partner SAIC Motor Corp. Dort werden Fahrzeuge der Marken Buick, Chevrolet und Cadillac hergestellt. Der Standort befindet sich östlich des Huangpu-Flusses in einem Gebiet der Stadt, das von Montag bis Freitag im Lockdown ist.

Der weltgrößte Elektroautobauer Tesla musste hingegen die Produktion in Shanghai für vier Tage unterbrechen. Einem Insider zufolge ist Tesla nicht in der Lage, ausreichende Vorkehrungen für seine Mitarbeiter zu treffen. Den Apple-Zulieferern Foxconn und Shenzhen Deren Electronic gelang es jedoch, die Produktion in Südchina mit einem Closed-Loop-Management aufrechtzuerhalten, nachdem Städte wie Shenzhen und Dongguan von ähnlichen Lockdowns betroffen waren.