Insider - Intel will israelische Chipfirma für sechs Mrd Dollar kaufen

New York (Reuters) - Intel steht einem Insider zufolge kurz vor der Übernahme des israelischen Konkurrenten Tower Semiconductor.

Der Kaufpreis liege bei rund sechs Milliarden Dollar, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zum Dienstag. Der US-Chipkonzern wolle mit der Akquisition die eigene Auftragsfertigung in Schwung bringen und damit stärker in einen Markt einsteigen, der derzeit von TSMC aus Taiwan dominiert wird. Intel wie auch Tower Semiconductor waren nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Aktien von Tower Semiconductor waren am Dienstag mit Verweis auf eine anstehende Bekanntgabe zunächst vom Handel in Tel Aviv ausgeschlossen.

Die Nachfrage nach Chips übersteigt im Moment bei einigen Komponenten das Angebot und hat schon zu Produktionsschwierigkeiten bei vielen Unternehmen wie Smartphoneherstellern und Autokonzernen geführt. Der israelische Anbieter hat sich auf analoge Halbleiter spezialisiert, die vor allem in der Auto-, Handy- und Medizinbranche benötigt werden.

Intel befindet sich auf Expansionskurs. Erst im Januar hatte der Konzern angekündigt, bis zu 100 Milliarden Dollar in den Aufbau neuer Fabriken im US-Bundesstaat Ohio zu stecken. Ziel ist es, die Abhängigkeit von asiatischen Produktionsstätten zu reduzieren. Das "Wall Street Journal" hatte zuerst über die mögliche Übernahme berichtet.