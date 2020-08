Insider Intelligence beruft Zia Daniell Wigder zum SVP of Content

Vor ihrem Wechsel war die langjährige Forschungs-Veteranin bei Shoptalk für Forschung und Content verantwortlich

Insider Intelligence gibt heute die Berufung von Zia Daniell Wigder zum Senior Vice President of Content bekannt. Wigder hat ihre Funktion als Chief Global Content Officer bei Shoptalk kürzlich niedergelegt und verantwortet künftig Forschung und Content bei Insider Intelligence. Das neue Unternehmen kombiniert eMarketer und Business Insider Intelligence.

Wigder wird ein wachsendes Team von erfahrenen Forschern, Analysten, Trendforschern und Redakteuren leiten. Diese Gruppe ist allein im Jahr 2020 um 30 neue Mitglieder gewachsen. Sie wird an den renommierten Recherchen des Unternehmens in den bestehenden Themenbereichen wie Werbung, Marketing, Medien und E-Commerce im Einzelhandel anknüpfen und die Weiterentwicklung der Branchen Finanzdienstleistungen und digitale Gesundheit leiten. Darüber hinaus wird Wigder eng mit Chief Evangelist und Mitbegründer von eMarketer, Geoff Ramsey, zusammenarbeiten, um das Werk des Teams in den Blickpunkt der Kunden und des breiteren Marktes zu rücken.

„Wir freuen uns sehr, dass Zia Mitglied unseres wachsenden Teams wird“, sagte Barbara Peng, President von Insider Intelligence. „Zia verfügt über die idealen Voraussetzungen und Erfahrungen, die dazu führen, dass Insider Intelligence unentbehrlich für jedes Unternehmen bleibt, das von der rasanten digitalen Transformation, die alle Branchen betrifft, profitieren möchte.“

Wigder hat eine mehr als 20-jährige Forschungs- und Managementerfahrung. Bei der weltweit führenden Konferenz für Einzelhandel und E-Commerce Shoptalk war Wigder für Forschung und Content zuständig. Wigder half dem Unternehmen bei der Entwicklung von einem vierköpfigen Start-up zur am schnellsten wachsenden weltweiten Konferenz für den Einzelhandel. Sie leitete den Aufbau der ursprünglichen Content-Sparte des Unternehmens, die Recherchen zur Transformation im Einzelhandelssektor auf der Grundlage von Daten, Fallstudien und Analysen anbietet.

Vor ihrem Wechsel zu Shoptalk war Wigder als Vice President und Research Director bei Forrester Research tätig. Dort leitete sie ein Analystenteam, das sich mit Handelstechnologien, Zahlungen und Globalisierung beschäftigt.

„Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zu Insider Intelligence und die Zusammenarbeit mit einem so erstklassigen Team. Noch nie war die digitale Transformation für Unternehmen so wichtig und sowohl eMarketer als auch Business Insider Intelligence sind Unternehmen maßgeblich bei diesem Übergang behilflich. Sehr gerne bringe ich meine vielfältige Erfahrung – angefangen bei von Wagniskapital unterstützten Start-ups bis hin zu etablierten Forschungsunternehmen - in diese spannende neue Aufgabe ein.“

Wigder wird an Peng berichten und am Hauptsitz des Unternehmens in New York City tätig sein.

Über Insider Intelligence

Im Jahr 2020 aus der Zusammenführung von eMarketer und Business Insider Intelligence (BII) entstanden, will Insider Intelligence der weltweit führende Recherchedienst mit Fokus auf digitaler Transformation sein. Insider Intelligence verhilft Tausenden von globalen Branchenführern zu Erkenntnissen und Planungen für die kritischen Trends und Entwicklungen, die zu einer raschen Transformation ihrer Branchen führen. Insider Intelligence erstellt alljährlich nahezu 300 Berichte, 7.000 Diagramme, 1.500 Newsletter und 200 Prognosen rund um eine wachsende Zahl von Themen wie Werbung und Marketing, Demografie von Konsumenten, Social Media, Video, Mobilfunk, E-Commerce und Einzelhandel, Telekommunikation und Technologie, Finanzdienstleistungen und digitale Gesundheit. Insider Intelligence ist ein Unternehmen der Axel Springer SE aus Berlin.

