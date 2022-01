Insider - Präsident von Burkina Faso in Militärlager festgesetzt

Ouagadougou (Reuters) - In Burkina Faso ist Sicherheitskreisen zufolge Präsident Roch Kabore festgesetzt worden.

Er werde in einem Militärlager von meuternden Soldaten festgehalten, sagten mehrere Personen am Montag. Zuvor waren rund um seine Residenz und Militärlagern Schüsse zu hören gewesen. Soldaten forderten mehr Unterstützung bei ihrem Kampf gegen IS-Extremisten. Gerüchte über einen Militärputsch wies die Regierung am Sonntag zurück. Der genaue Aufenthaltsort von Kabore war zunächst unklar, es gab diverse und sich teilweise widersprechende Berichte aus Sicherheitskreisen und von Diplomaten.

Burkina Faso ist trotz seiner Goldvorkommen eines der ärmsten Länder in Westafrika. Extremisten mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Islamisten-Organisation IS verüben häufig Angriffe in dem Land, Opfer sind oft Zivilisten und Soldaten. Das hat in den vergangenen Monaten zu Frustration in der Bevölkerung beigetragen.