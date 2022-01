Insider - Präsidien von CDU und CSU für Steinmeier-Wiederwahl

Berlin (Reuters) - Die Präsidien von CDU und CSU haben sich nach Informationen von Reuters aus Parteikreisen für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen.

In einer digitalen gemeinsamen Schalte sei man übereingekommen, den Unionsfraktionen in Bund und Ländern die Wahl von Steinmeier in der Bundesversammlung am 13. Februar zu empfehlen. SPD, Grüne und FDP hatten sich bereits für Steinmeier ausgesprochen. Dessen Wiederwahl gilt deshalb nun als sicher.