Insider - Regierung berät mit Wirtschaft über Chinas Litauen-Boykott

Berlin (Reuters) - Im Wirtschaftsministerium findet nach Informationen von Reuters kommende Woche ein Treffen zu drohenden Handelsproblemen wegen des chinesischen Boykotts gegen den EU-Partner Litauen statt.

In der Wirtschaft sei man zunehmend besorgt, dass auch der deutsch-chinesische Handel etwa durch den Einbau von in Litauen hergestellten Teilen in Produkte beeinträchtigt sein könnte, war am Freitag aus Teilnehmerkreisen zu vernehmen. Reuters hatte zuvor exklusiv berichtet, dass der Autozulieferer Continental Insidern zufolge bereits in Chinas Streit mit Litauen in der Taiwan-Frage hineingezogen wird. Hintergrund ist ein sich verschärfender Streit über die Entscheidung des baltischen EU-Staates, Taiwan die Eröffnung einer faktischen Botschaft zu erlauben.

China betrachtet die Insel als Teil der Volksrepublik. Der chinesische Zoll führe Litauen nicht mehr in seiner Liste der Ursprungsländer auf, hatte der Präsident des Industrieverbandes, Vidmantas Janulevicius, Anfang Dezember beklagt. Daher könnten keine Zollformulare für Ladungen aus Litauen eingereicht werden.