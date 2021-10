Insider - Regierung erwartet 2023 Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung rechnet im Jahr 2023 einem Insider zufolge mit einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent.

Dies gehe aus der Herbstprojektion hervor, sagte ein Insider am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die Prognosen am Mittwoch in Berlin vorstellen.

Bei den Exporten rechnet die Regierung mit einer deutlichen Erholung von der Corona-Krise. 2021 sollte das Plus demnach bei 8,6 Prozent und 2022 bei 6,3 Prozent liegen.

Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich nicht zu den Informationen äußern.