Insider - Rheinmetall beantragt Export von Schützenpanzern in die Ukraine

Berlin (Reuters) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einem Insider zufolge bei der Bundesregierung den Export von 100 Schützenpanzern des Typs Marder an die Ukraine beantragt.

Der Konzern bemühe sich zunächst um eine Exportgenehmigung für die Fahrzeuge in ihrem aktuellen Zustand, mit dem Ziel, sie in den kommenden Monaten einsatzbereit zu machen, sagte der Insider am Montag. Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" von dem Vorhaben des Konzerns berichtet. Rheinmetall wollte den Vorgang nicht kommentieren. Der Bundessicherheitsrat, dem Bundeskanzler Olaf Scholz vorsitzt, muss die Ausfuhr der Panzer genehmigen.

Der mögliche Verkauf der 100 Marder-Schützenpanzer an die Ukraine lockte am Montag Anleger an. Die Aktien des Rüstungskonzerns stiegen vorbörslich gegen den Trend um ein Prozent.