Insider - Volkswagen-Aufsichtsrat wird sich zu Diess äußern

Hamburg (Reuters) - Der Aufsichtsrat von Volkswagen wird sich einem Insider zufolge heute zu den künftigen Themenschwerpunkten von Konzernchef Herbert Diess äußern.

Das Kontrollgremium werde im Anschluss an seine Sitzung mitteilen, "wie man mit Herrn Diess weitermacht und was in Zukunft sein Themenfokus sein wird", sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

Laut einem anderen Insider soll der Aufsichtsrat außerdem eine Vergrößerung des Konzernvorstands um drei Ressorts beschließen. Neu in das Spitzengremium einrücken sollen demnach wie erwartet VW-Markenchef Ralf Brandstätter, Hauke Stars als Vorständin für das neu geschaffene IT-Ressort sowie die Audi-Managerin Hildegard Wortmann für Vertrieb. Damit steigt die Zahl der Mitglieder im Vorstand auf elf. Chefjustiziar Manfred Döss übernehme das Ressort für Integrität und Recht von der scheidenden Vorständin Hiltrud Werner, hieß es.

Der Aufsichtsrat tritt heute zusammen, um das Personaltableau und den Fünf-Jahres-Plan für die Investitionen zu beschließen. Über Details sei bis zum Schluss gepokert worden, sagte eine der eingeweihten Personen. Weder das Unternehmen noch der Aufsichtsrat äußerten sich.

Diess hatte den Betriebsrat Ende September durch Überlegungen über einen möglichen Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen gegen sich aufgebracht. Auch das mit 20 Prozent am Wolfsburger Autobauer beteiligte Land Niedersachen war entsetzt. Erst im Juli hatten die Eigner den Vertrag von Diess vorzeitig bis 2025 verlängert und seinen Kurs bestätigt, die Transformation zu einem Technologieanbieter nach dem Vorbild des US-Elektroautobauers Tesla zu beschleunigen.