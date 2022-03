Insider – Weltbank treibt 350 Mio Dollar Kredit für Ukraine voran

Washington (Reuters) - Die Weltbank will Insidern zufolge innerhalb von Tagen eine Zustimmung zu einer Kredit-Zahlung an die Ukraine in Höhe von 350 Millionen Dollar erteilen.

Die Ausweitung eines bereits bestehenden Kredits würde der "Unterstützung des Haushalts" dienen, sagten die Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Damit würden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keine Beschränkungen für den Einsatz der Gelder auferlegt. Einem der Insider zufolge könne ein Entwurf noch Ende der Woche für eine Genehmigung vorliegen. Wie es weiter hieß, könnte die Zahlung gestoppt werden, sollte Selenskyjs Regierung gestürzt werde. Die Weltbank hätte mit der Summe im vergangenen Jahr der Ukraine Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar gewährt.