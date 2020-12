Insolventer Grillhersteller Landmann wird verkauft

OSTERHOLZ-SCHARMBECK (dpa-AFX) - Der insolvente Grillhersteller Landmann aus Osterholz-Scharmbeck in der Nähe von Bremen wird verkauft. Der nach eigenen Angaben zweitgrößte Grillhersteller Deutschlands kommt zur DS Unternehmensgruppe aus Stapelfeld in Schleswig-Holstein, einem weltweit tätigen Handelshaus für Non-Food-Produkte, teilte am Mittwoch die Kanzlei Wilmerköster für den Insolvenzverwalter in Bremen mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Verkauf soll im ersten Quartal des kommenden Jahres über die Bühne gehen. Bis dahin müssen noch Details geklärt werden.

Die Landmann-Gruppe beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro. Das Unternehmen befand sich schon seit längerer Zeit in einem Restrukturierungsprozess und suchte nach Investoren./eks/DP/eas