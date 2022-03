Insolvenzverfahren für MV Werften in Schwerin eröffnet

SCHWERIN (dpa-AFX) - Das Amtsgericht in Schwerin hat das Insolvenzverfahren für die MV Werften knapp zwei Monate nach Antragseingang offiziell eröffnet. Das Verfahren sei um 10 Uhr eröffnet worden, hieß es vom Gericht am Dienstag. Insgesamt wurden in der Landeshauptstadt für acht Gesellschaften der Gruppe Anträge eingereicht./ssc/DP/eas