Insteel Industries meldet Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Insteel Industries Inc. (ISIN: US45774W1080, NASDAQ: IIIN) zahlt den Aktionären unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 0,03 US-Dollar je Aktie, wie am Dienstag berichtet wurde. Ausgeschüttet wird die Dividende am 25. Juni 2021 (Record date: 11. Juni 2021).

Auf das Gesamtjahr gerechnet zahlt der Konzern aus Irving, Texas, weiterhin 0,12 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Kursniveau von 37,68 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2021) bei 0,32 Prozent.

Insteel Industries ist ein Hersteller von Stahldraht. Das Unternehmen ist 1953 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Mount Airy, North Carolina. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 139 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 114,9 Mio. US-Dollar), wie am 22. April gemeldet wurde. Der Gewinn lag bei 14,92 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 4,36 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ aktuell mit 69,20 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 746,55 Mio. US-Dollar (Stand: 18. Mai 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de