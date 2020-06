Institut - Corona-Ausfall für deutsche Wirtschaft bei 390 Milliarden Euro

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft verliert durch die Coronakrise nach einer Schätzung des Kieler IfW-Instituts weit mehr als eine viertel Billion Euro.

Der krisenbedingte Ausfall an Wirtschaftsleistung summiere sich in den Jahren 2020 und 2021 auf mehr als 390 Milliarden Euro, geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Prognose des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervor. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 6,8 Prozent einbrechen und damit so stark wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Dem soll 2021 ein kräftiges Wachstum von 6,3 Prozent folgen.

Zwar habe Europas größte Volkswirtschaft im April ihre Talsohle durchschritten und dürfte mit den im Mai begonnenen Lockerungsmaßnahmen einen Teil der Produktionsverluste rasch wieder wettmachen. "Allerdings wird die vollständige Erholung von der Krise einige Zeit in Anspruch nehmen", warnen die Forscher um Konjunkturchef Stefan Kooths. So seien wichtige Abnehmerländer von der Corona-Pandemie wirtschaftlich stärker betroffen als Deutschland, weshalb die Exporte nur nach und nach wieder anziehen dürften. "Die Achillesferse für die Erholung der deutschen Wirtschaft ist das Exportgeschäft", erklärte das IfW.

Unternehmen dürften sich daher noch für geraume Zeit mit Investitionen zurückhalten, da über den weiteren Fortgang der Pandemie eine hohe Unsicherheit herrsche und die Eigenkapitalbasis vieler Unternehmen durch die Absatzflaute angegriffen werde. Etwas rascher dürfte sich der private Konsum erholen - zumal die während des Lockdowns sprunghaft gestiegene Sparquote wieder zurückgehen dürfte, womit sich die angestaute Kaufkraft in Nachfrage verwandeln werde. "Freilich ist die Erholung auch hier Gegenwind ausgesetzt, da ein Teil der privaten Haushalte Einkommensverluste erleidet und angesichts der gestiegenen Arbeitsplatzunsicherheit größere Anschaffungen verschoben werden", betonten die Forscher. So soll die Zahl der Erwerbstätigen bis 2021 auf durchschnittlich 44,5 Millionen sinken. 2019 waren es noch 45,2 Millionen.

Steuerausfälle und Krisenprogramme dürften auch die Neuverschuldung hochtreiben. Das Defizit soll in diesem Jahr bei rund sechs Prozent des Bruttoinlandsproduktes liegen, 2021 dann bei drei Prozent. Der Schuldenstand werde auf mehr als 70 Prozent klettern, nachdem es 2019 weniger als 60 Prozent waren.