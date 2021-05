Institut - Furcht vor Corona-Infektion am Arbeitsplatz bleibt hoch

Berlin (Reuters) - Trotz sinkender Neuinfektionen und mehr Impfungen bleibt die Angst unter Beschäftigten vor einer Corona-Ansteckung hoch.

In der ersten Maihälfte gaben 32 Prozent an, sich Sorgen um eine Ansteckung am Arbeitsplatz oder auf dem Weg zur Arbeit zu machen, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Dies ist nur ein kleiner Rückgang im Vergleich zum April, als 34 Prozent diese Sorge äußerten. Besonders betroffen sind Geringverdienende: Von denjenigen im untersten Fünftel der Lohnverteilung gaben 43 Prozent an, sich Sorgen zu machen – verglichen mit 23 Prozent unter Besserverdienenden im obersten Fünftel. "Soziale Ungleichheit hat die Corona-Krise in Deutschland stark geprägt", sagt die Expertin für Verteilungsfragen am WSI, Aline Zucco. "Nicht nur die ökonomischen Lasten der Pandemie sind sehr ungleich verteilt, sondern auch die Gesundheitsrisiken."

Der enge Zusammenhang zwischen Einkommen und Ansteckungsangst geht den Angaben nach auf zwei wesentliche Faktoren zurück: Erstens seien die Löhne in vielen Tätigkeiten mit hoher Kontaktfrequenz oft relativ niedrig. Dazu zählen die Berufe im Verkauf sowie Teile des Bereichs Erziehung und Soziales. Beschäftigte mit akademischer Qualifikation und entsprechend höheren Löhnen übten hingegen häufiger Tätigkeiten ohne direkten Kontakt aus und können ins Homeoffice ausweichen.

Zweitens beträfen Versäumnisse beim betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz Beschäftigte mit geringem Einkommen offenbar häufiger. So sagten in der ersten Maihälfte 2021 unter den Befragten mit niedrigerem Lohn 17 Prozent, dass ihr Arbeitgeber keine ausreichenden Infektionsschutzmaßnahmen getroffen habe – verglichen mit einem Anteil von neun Prozent unter den Besserverdienenden. "Angesichts der langen Vorlaufzeit ist das erschreckend", sagte Zucco.