Institut - Globale Mindeststeuer kann Nachteile für deutsche Konzerne bringen

Berlin (Reuters) - Die von den USA ins Spiel gebrachte globale Mindeststeuer von 15 Prozent bedeutet dem Institut für Weltwirtschaft (IfW) zufolge für viele deutsche Konzerne höhere Kosten.

"Für viele international agierende Unternehmen aus Deutschland dürfte das effektiv eine höhere Steuerlast bedeuten, da diese einen Teil ihres Aufkommens nicht in Deutschland versteuern, sondern in Ländern mit deutlich niedrigeren Steuersätzen", sagte IfW-Experte Jens Boysen-Hogrefe am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Mindestbesteuerung kann somit für die Eigentümer, aber auch für die Kunden und Beschäftigten dieser Unternehmen Nachteile mit sich bringen."

Für viele kleinere Unternehmen, die weniger Gestaltungsmöglichkeiten haben, wäre es hingegen fairer, wenn der Mindestsatz näher an den deutschen Sätzen läge. "Doch dürfte die internationale Mindestbesteuerung so oder so ihre Position stärken", sagte Boysen-Hogrefe. "Es ist schwer abzuschätzen, welcher Effekt für die Gesamtwirtschaft in Deutschland überwiegt." Insgesamt sehe der US-Vorschlag nach einem guten Kompromiss aus.

Ein Signal für höhere Unternehmenssteuersätze in Deutschland erwartet der Experte bei einer globalen Mindestbesteuerung nicht. "Zum einen sind die Einnahmen aus Unternehmenssteuern in den Jahren vor der Corona-Krise bereits ordentlich gestiegen, und zum anderen liegen die effektiven Steuersätze in Deutschland über dem angepeilten internationalen Niveau", sagte der Kieler Forscher, der auch Mitglied im Arbeitskreis Steuerschätzung ist.

Die USA brachten einen Satz von 15 Prozent ins Spiel. Deutschland und Frankreich halten dieses Niveau für realistisch und rechnen mit einer Einigung noch in diesem Jahr. Sie hoffen, damit Steueroasen austrocknen zu können. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sprach sogar von einem Durchbruch.[L5N2N82JP]