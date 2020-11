Insulin-Hersteller Novo Nordisk will US-Partner Emisphere schlucken

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der dänische Insulin-Hersteller Novo Nordisk will seinen US-Partner Emisphere Technologies in einer milliardenschweren Transaktion übernehmen. Der Deal beläuft sich insgesamt auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,5 Mrd Euro), wie Novo Nordisk am Freitag in Bagsvaerd mitteilte. Dabei würden für 1,35 Milliarden US-Dollar die ausstehenden Emisphere-Aktien erworben und für 450 Millionen US-Dollar Lizenz-Forderungen an Emisphere von dessen größtem Aktionär MHR Fund Management abgekauft.

Mit Emisphere arbeitet Novo Nordisk schon seit 2007 zusammen. Emisphere ist ein Spezialist für oral verabreichte Medizin mit seiner Technologie Eligen, die den Aufnahmeprozess im Körper optimiert. Mit dem Zukauf will Novo Nordisk die volle Kontrolle über Emisphere erlangen und zudem zukünftige Zahlungen an Emisphere oder MHR Fund Management vermeiden.

Novo Nordisk finanziert den Kauf über Fremdmittel. In der Folge habe die Transaktion keinen Einfluß auf die Prognose 2020 oder den laufenden Aktienrückkauf, hieß es weiter./stk/mis