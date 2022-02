Integrity Bio und LakePharma werden zu Curia

Unternehmen werden unter einer Marke vereint, um nahtlose, umfassende Lösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Produktion von Biologika bereitzustellen

Curia, ehemals AMRI, ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute bekannt, dass Integrity Bio und LakePharma, zwei im letzten Jahr von Curia erworbene Unternehmen, jetzt voll in der Marke Curia aufgehen. Diese Änderung spiegelt die beschleunigte organisatorische Integration der akquirierten Unternehmen in Curia und die Bereitstellung von umfassenden Lösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Produktion von Biologika an Kunden durch das Gesamtunternehmen wider. Curia schloss die Akquisition von Integrity Bio im August 2021 und die von LakePharma im September 2021 ab.

„Die Akquisition von LakePharma und Integrity Bio unterstreicht unser Commitment zur Expansion und Vertiefung unserer Biologika-Kapazitäten", sagte John Ratliff, Chairman und CEO von Curia. „Wir haben schnell gehandelt, um unser erweitertes Unternehmen zu integrieren und dadurch umfassende Technologie und wissenschaftliche Lösungen bereitzustellen, mit denen Kunden ihre Biologika-Kandidaten von der FuE bis zur Produktion vorantreiben können. Es handelt sich um mehr als nur eine Namensänderung: Die kombinierte Curia ermöglicht einen singulären Fokus auf die Bereitstellung einer unverwechselbaren Kundenerfahrung, die ganz darauf abzielt, Projekte zu beschleunigen und komplexen Herausforderungen zu begegnen. Dahinter steckt unser gemeinsames Commitment zur Unternehmensmission, das Leben der Patienten zu verbessern.“

Die entsprechenden Unternehmens-Websites integritybio.com und lakepharma.com führen jetzt zu www.curiaglobal.com. Besucher der Website können die vollständige Kapazitätspalette von Curia im gesamten Arzneimittel-Entwicklungsspektrum sowohl für den Groß- als auch den Kleinmolekularbereich erkunden. Die Namen der juristischen Personen Integrity Bio und Lake Pharma gehen unmittelbar im Namen Curia auf.

Über Curia

Curia, ehemals AMRI, ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, das Kunden aus der Pharma- und Biopharmaindustrie Produkte und Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion anbietet. Mit 3.700 Mitarbeitern an 29 Standorten in den USA, Europa und Asien begleitet Curia seine Kunden auf dem Weg von der Forschung bis hin zur Heilung. Erfahren Sie mehr unter CuriaGlobal.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

