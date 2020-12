INTEL - Dem Abwärtstrend von der Schippe gesprungen

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 50,990 $ (NASDAQ)

Im Rahmen ihres mittelfristigen, in eine große Dreiecksformation mündenden Abwärtstrends, fiel die Aktie von Intel bereits im Oktober mit einem Abwärtsgap unter eine stabilisierende Aufwärtstrendlinie und an die zentrale übergeordnete Unterstützung bei 43,63 USD zurück. Diese Marke wurde allerdings verteidigt und zum Ausgangspunkt für eine steile Erholung, die den Wert zuletzt über die Hürde bei 48,42 USD und die frühere Aufwärtstrendlinie antrieb. Aktuell steigt die Aktie von Intel in das Abwärtsgap vom Oktober.

Erholung hat weiteres Potenzial

Kurzfristig könnte es an der Hürde bei 51,23 USD zu einer leichten Korrektur bis an die Trendlinie und die 49,00 USD-Marke kommen. Dort dürften die Bullen wieder eingreifen und den Wert diesmal auch über 51,23 USD antreiben. Darüber würde ihnen nur noch der Kreuzwiderstand bei 52,68 USD den Weg in Richtung des Oktoberhochs bei 56,23 USD versperren. Aufgrund des übergeordneten Abwärtstrends könnte es jedoch in diesem Bereich zu einer deutlichen, mittelfristigen Gegenbewegung kommen. Oberhalb von 56,23 USD läge das nächste Ziel dagegen schon bei 59,59 USD.

Sollten die Aktien dagegen an den Hürden bei 51,23 und 52,68 USD scheitern, könnte die Unterstützung bei 48,42 USD angelaufen werden. Hier sollte sich der nächste Aufwärtsimpuls entwickeln. Darunter drohen allerdings Verluste bis 46,97 und schließlich 43,61 USD und damit auch die Reaktivierung des Abwärtstrends der Sommermonate.

Update Intel Chartanalyse (Tageschart)

