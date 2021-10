Intel enttäuscht mit Umsatz - Aktie bricht ein

Bangalore (Reuters) - Intel hat im abgelaufenen Quartal die Umsatzerwartung der Experten verfehlt und seine Aktie nachbörslich auf Talfahrt geschickt.

Für das abgelaufene dritte Quartal gab der US-Konzern am Donnerstag nach Börsenschluss einen Umsatz von 18,1 Milliarden Dollar bekannt, ein Anstieg von fünf Prozent. Analysten hatten jedoch Refinitiv-Daten zufolge 18,24 Milliarden erwartet. Für das laufende Quartal rechnet Intel nun mit einem Umsatz von 18,3 Milliarden Dollar aus - etwas mehr als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn betrug sieben Milliarden Dollar im dritten Quartal, ein Anstieg von 54 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Zeitgleich mit den Geschäftszahlen gab Intel bekannt, dass Finanzchef George Davis im Mai seinen Posten räumen wird. Intel-Aktien verloren im nachbörslichen Handel zunächst vier Prozent.

Der US-Chipkonzern ist einer der wenigen Anbieter weltweit, der Halbleiter nicht nur entwickelt, sondern auch produziert. Künftig will Intel verstärkt auch in die Auftragsfertigung einsteigen und damit Unternehmen wie Samsung Electronics oder TSMC mehr Konkurrenz machen. Allerdings muss Intel dafür seine Kapazitäten ausbauen, weswegen sich aktuell Deutschland Hoffnungen auf den Bau einer milliardenschweren Softwarefabrik macht. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr gefällt werden.