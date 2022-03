INTEL im Big Picture - Ein vierjähriges Trendwendemuster

Seit Anfang des Jahres 2018 bewegt sich der Aktienkurs sehr volatil zwischen 44 und 68 USD seitwärts. Bei dem Seitwärtskorrekturmuster handelt es sich um einen multiplen bärischen SKKS Trendwendeprozess. Es baut sich also nicht Druck nach oben, sondern erst einmal nach unten auf. Der Status quo ist der, dass der Aktienkurs auf die schwarz gestrichelt dargestellte (leicht ansteigende) Nackenlinie der SKKS bei 44 USD abgefallen ist. Diese Trendlinie ist richtungsentscheidend. Kurz- und mittelfristig richtungsentscheidend. Ein klarer Bruch der 44 USD-Preismarke könnte einen Abverkauf in der Aktie triggern. Unterhalb besagter Trendlinie dürften Stoplossabsicherungen taktischer Positionierungen im Markt liegen, die dann ausgelöst werden könnten. Bei 37,70 USD würde die nächste relevante charttechnische Unterstützung warten.

Das Big Picture der Aktie würde sich dann aufhellen, wenn der Aktienkurs überzeugend die Barriere bei 56 USD nach oben passieren kann. Unter 56 USD befindet sich die Aktie aus charttechnischer Sicht im Korrekturmodus.

Intel Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)