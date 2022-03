INTEL - Und plötzlich sind die Bullen zurück

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 51,620 $ (Nasdaq)

Die Intel-Aktie zog gestern an der Nasdaq im 6,94 % an und war damit der drittstärkste Wert im Nasdaq 100. Hat dieser Anstieg eine größere Bedeutung oder ist er nur eine Eintagsfliege?

Die Intel-Aktie befindet sich seit mehreren Jahren in einer riesigen Range. Diese wird auf der Unterseite durch die Unterstützungszone zwischen 42,76 USD und 42,06 USD begrenzt. Auf der Oberseite übernimmt die Marke bei 69,29 USD diese Begrenzungsfunktion.

Im April 2021 scheiterte die Aktie an der oberen Begrenzung und fiel danach nahe an die untere. Dort bildete der Chipwert einen kleinen Boden aus, den erst gestern mit dem Ausbruch über 48,99 USD vollendete. Der Wert sprang über den EMA 200 (Wochenbasis) und an den EMA 50 (Wochenbasis) und damit fast an den Abwärtstrend seit April 2021.

Weitere Rally möglich

Mit dem gestrigen Anstieg kam es in der Intel-Aktie zu einem Kaufsignal. Dieses Signal könnte einige Wochen, evtl. sogar Monate tragen und die Aktie in Richtung 69,29 USD führen. Damit würde sie an die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung ansteigen. Kleinere Rücksetzer sind einzuplanen, sollten aber nicht mehr zu einem Rückfall unter 48,99 USD führen.

Kommt es doch zu einem Rückfall unter 48,99 USD, dann wäre der Boden aufgebrochen. Ein erneuter Rückfall gen 42,76-42,04 USD wäre dann möglich.

Fazit: Der gestrige Anstieg sollte den Bullen Auftribe verleihen. Eine mehrwöchige Rally ist möglich.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)