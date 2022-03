Intelsat ermöglicht im achtgrößten Land Afrikas die Versorgung mit 3G und 4G

Vereinbarung mit Orange Mali erweitert die sichere Anbindung in sehr abgelegenen Orten

Intelsat, Betreiber des weltweit größten integrierten Satelliten- und terrestrischen Netzes und führender Anbieter von Internet an Bord (Inflight Connectivity, IFC), wurde von Orange Mali SA beauftragt, sehr abgelegene Orte in Mali, dem achtgrößten Land Afrikas, mit 3G und 4G zu versorgen.

Dies ist die erste Vereinbarung ihrer Art im frankophonen Westafrika - der erfolgreiche Aufbau von 4G-Netzen über Satellit, die angesichts der Größe des Landes und der entsprechenden Logistik als optimale Lösung erachtet wird.

Orange Mali, der führende Mobilfunkbetreiber Malis, wurde von OOKLA (weltweiter Breitband-Speedtest) mit den beiden renommierten Awards „schnellstes Mobilfunknetz Westafrikas“ und „Malis schnellster Internet-Serviceprovider“ ausgezeichnet.

„Intelsat verfolgt das Ziel, Menschen auf der ganzen Welt mit hochwertigen und zuverlässigen Verbindungen zu versorgen, unabhängig davon, wo sie leben“, sagte Brian Jakins, General Manager und Vice President of Networks von Intelsat. „Für Menschen in abgelegenen und ländlichen Gebieten kommt einer zuverlässigen und sicheren Anbindung eine große Bedeutung zu. Das Team von Intelsat arbeitet mit Orange Mali bei der Lösung eines Anbindungsproblems in einem Land zusammen, in dem die Qualität der terrestrischen Infrastruktur weniger verlässlich ist.“

„Mit Blick auf die Durchführbarkeit und Wirtschaftlichkeit ist die Satellitenkommunikation für die 3G- und 4G-Anbindung in einem Land wie dem unseren ideal“, sagte Moussa Yaro, Technical Director von Orange Mali. „Aufgrund des Rufs von Intelsat als innovativer Marktführer, der eine nahtlose Abdeckung in den abgelegensten Orten der Welt ermöglicht, sowie unserer ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ist Intelsat die ideale Lösung für unsere Bedürfnisse.“

Weitere Informationen über das weltweite Netz von Intelsat finden Sie hier.

