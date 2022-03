Intelsat erweitert Ku-Band-Vertrag mit Vodacom DRC um gemanagten CellBackhaul-Dienst

Intelsat, Betreiber des weltweit größten integrierten Satelliten- und terrestrischen Netzes, wurde von Vodacom DRC, einem führenden Mobilfunkunternehmen in der Demokratischen Republik Kongo (DRC), mit der Bereitstellung seiner Ku-Band-Satellitendienste beauftragt. Der komplett gemanagte CellBackhaul-Dienst von Intelsat wird im Rahmen der Initiative Rural Communication Solution (RCS) von Vodacom als alternativer Backhaul-Dienst für einige Standorte bereitgestellt, um auch Gebiete in der tief ländlichen DRC mit Mobilfunkdiensten zu versorgen.

Als Teil der „Inclusion for All“-Säule der Strategie Vision 2025 verknüpft Vodacom verfügbare Transportnetze und hybride Energielösungen für die Verbesserung und den Ausbau der Kommunikationsdienste im ländlichen Raum. Die Ku-Band-Kapazität und der gemanagte CellBackhaul-Dienst von Intelsat ermöglichen es Vodacom, auch Gebiete an das Mobilfunknetz anzubinden, in denen Backhaul-Netze mit Glasfaser oder Richtfunk noch nicht verfügbar oder nicht installierbar sind.

„Wir freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Intelsat, um unsere ländlichen Expansionsziele mit dem neuen verwalteten Ku-Band-Dienst als alternative Backhaul-Lösung zu unterstützen“, sagte Didier Kabongo, CNO von Vodacom DRC. „Die Ausweitung der Mobilfunkdienste auf die Bevölkerung ohne bzw. ohne ausreichende Versorgung in der Demokratischen Republik Kongo ist eine wichtige Säule unserer Strategie Vision 2025.“

Im größten weltweiten Netz seiner Art von Intelsat bündelt Intelsat CellBackhaul die große Reichweite und Stabilität mit Netzdesign-, Installations- und Betriebsdiensten, sodass den Mobilfunkbetreibern die Versorgung mit Diensten in Gebieten ermöglicht wird, in denen terrestrische Backhaul-Dienste herkömmlicher Art nicht verfügbar sind. Das Portfolio von Intelsat an verwalteten Backhaul-Lösungen für das Mobilfunknetz, das Plattformen in Europa, den Vereinigten Staaten und Japan umfasst, wird nun durch CellBackhaul DRC ergänzt.

Rhys Morgan, Vice President und General Manager, EMEA Media and Networks Sales, von Intelsat, sagte: „In den verwalteten CellBackhaul-Diensten sind die richtigen Kapazitäten, Dienste und Fachkenntnisse gebündelt, um Kunden wirtschaftliche Alternativen für den Ausbau in schwierig anzubindenden Gebieten zu bieten. Intelsat engagiert sich in dieser wichtigen Partnerschaft mit Vodacom DRC durch die Bereitstellung von Lösungen, die Lücken dort ausschließen, wo andere Technologien nicht funktionieren.“

Weitere Informationen über Intelsat CellBackhaul finden Sie hier.

Über Intelsat

Intelsat hat die Basis der Satellitentechnologie geschaffen und betreibt das vertrauenswürdigste satellitengestützte Telekommunikationsnetz der Welt. Wir setzen unser unübertroffenes Know-how und unsere globale Präsenz dazu ein, um Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften miteinander zu verbinden, ganz gleich, wie schwierig die Herausforderung ist. Intelsat baut die Zukunft der globalen Kommunikation mit dem weltweit ersten hybriden, softwaredefinierten 5G-Netz mit Multiorbit-Anbindung auf, das auf eine einfache, nahtlose und sichere Versorgung genau dann und dort ausgerichtet ist, wo unsere Kunden sie am meisten benötigen. Folgen Sie dem Marktführer für weltweite Konnektivität und „Imagine Here“ bei uns auf Intelsat.com.

Folgen Sie uns in sozialen Medien:

Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram | YouTube

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220301005263/de/

Medien:

Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com; +1 240-308-1881