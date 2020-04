Interactive Brokers Group spendet 5 Millionen US-Dollar an Hilfsgeldern zur Bekämpfung des Coronavirus

Als Reaktion auf die beispiellose Notsituation, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden ist, hat die Interactive Brokers Group Inc. (Nasdaq:IBKR) 5 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Bemühungen um die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Unterstützung für die von dem Coronavirus in Mitleidenschaft gezogene Bevölkerung in den USA sowie zur Entwicklung medizinischer Lösungen bereitgestellt.

Mit den Spendengeldern von IBKR in Höhe von 5 Millionen US-Dollar sollen folgende Ziele realisiert werden:



Bereitstellung finanzieller Mittel für lokale und nationale Organisationen, um die größte Not in unseren Gemeinden zu decken und die Organisationen zu unterstützen, die sich an vorderster Front für die Behandlung und Eindämmung von COVID-19 einsetzen



Leistung eines Beitrags zu den Bemühungen um die Beschleunigung und Prüfung neuer und bestehender Medikamente zur Prävention und Behandlung von COVID-19



„Glücklicherweise sind wir in der Lage, unsere Geschäftstätigkeit durch Fernzugriff für unsere Mitarbeiter in aller Welt und durch unsere automatisierten Systeme kontinuierlich aufrechtzuerhalten“, so Milan Galik, President und CEO von Interactive Brokers. „Wir möchten in dieser schwierigen Zeit diejenigen Menschen und Organisationen unterstützen, die Hilfe am dringendsten benötigen.“

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Transaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Waren und Devisen an über 125 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über einen einzigen IBKR Integrated Investment Account für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Brokers. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir streben danach, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherchefunktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Laut „Barron’s Best Online Broker Review“ vom 24. Februar 2020 ist Interactive Brokers mit fünf von fünf möglichen Sternen die Nummer 1 aller Online-Broker.

