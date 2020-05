Interactive Brokers startet größten No-Load Mutual Fund Marketplace*

Hohe Verfügbarkeit von offenen Investmentfonds zu geringen oder gar keinen Kosten für Bürger weltweit

Die Interactive Brokers Group, Inc. (Nasdaq:IBKR) gab heute die Einführung ihres neuen Mutual Fund Marketplace bekannt, der mehr als 25.000 offene Investmentfonds, darunter über 21.000 No-Load- und 8.300 No-Transaction-Fee-Fonds aus mehr als 290 Fondsfamilien, zur Verfügung stellt. Der Marktplatz, der unter ibkr.com/funds besucht werden kann, steht Einwohnern in über 200 Ländern und Territorien zur Verfügung.

„Der Interactive Brokers Mutual Fund Marketplace ist jetzt die größte Einzelquelle für No-Load-Fonds“, sagte Steve Sanders, EVP für Marketing und Produktentwicklung. „Unser Marktplatz hat auch niedrigere Kosten, wenn nicht sogar die niedrigsten, für unseren riesigen Bestand an Investmentfonds.“

Kunden können aus Tausenden von kostenlosen Investmentfonds wählen bzw. zahlen lediglich 4,95 € (oder Äquivalent) pro Handel.** Sanders bemerkte auch, dass Interactive Brokers im Gegensatz zu vielen Konkurrenten niemals eine Depotgebühr erhebt. Darüber hinaus umfasst der Investmentfonds-Marktplatz von Interactive Brokers ausschließlich Produkte von Fremdfirmen.

„Anstatt proprietäre Fonds wie Fidelity, Vanguard, Schwab und andere zu fördern, ist Interactive Brokers produktneutral“, sagte Sanders. „Auf unserem agnostischen Marktplatz steht eine fantastische Vielfalt an Fondsfamilien zur Verfügung.“

Um die Suche auf dem riesigen Marktplatz zu erleichtern, hat Interactive Brokers diese Woche auch ein Suchtool für Investmentfonds eingeführt, mit dem Kunden und Nichtkunden Produkte suchen und nach dem Land ihres Wohnsitzes, der berechneten Provision, dem Fondstyp und der Fondsfamilie sortieren können.

Zusätzlich zu den Investmentfonds können die Kunden von Interactive Brokers über ein einziges integriertes Konto in Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen und ETFs in 135 Märkten in 31 Ländern investieren.

„Interactive Brokers hat sich immer darauf konzentriert, fortschrittliche Technologie, überlegene Preise und eine breite Produktpalette weltweit anzubieten. Wir haben jetzt den größten Marktplatz für Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag aufgebaut, um Anlegern einen besseren Zugang zu den globalen Märkten und eine größere Diversifizierung zu ermöglichen“, sagte Sanders.

Einwohner in Australien, Hongkong, Israel, Japan und Singapur haben keinen sofortigen Zugang zum Marktplatz, sollten sich jedoch über die Verfügbarkeit informieren. Einwohner in sanktionierten Ländern oder Gebieten haben keinen Zugang.

