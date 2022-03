InterCard: Fokus auf Wachstumsmarkt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Schaffer von GBC wird die InterCard AG Informationssysteme den Bereich Cybersicherheit der Tochter IDpendant ausweiten und damit die Präsenz in einem attraktiven und wachstumsstarken Markt stärken. In der Folge aktualisieren die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Rating.Nach Aussage der Analysten gewinne eine intakte Infrastruktur im Bereich IT-Sicherheit weltweit aufgrund von zunehmenden Hacker- und Phishing-Attacken immer mehr an Bedeutung. Denn Cyberangriffe seien für die Wirtschaft und Marktakteure, insbesondere für Unternehmen und Staaten, zu einer existenziellen Bedrohung geworden. Daher habe der Schutz der Server- und Datenarchitektur von Unternehmen einen hohen Stellenwert im Risikomanagement. Die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten im Bereich IT-Sicherheit führe laut GBC zunächst aber nicht zu einer Anpassung der Schätzungen. Allerdings werde sich der verstärkte Fokus auf das Marktsegment IT-Sicherheit zukünftig im Umsatz- und Ergebnisbeitrag der IDpendant für das Konzernergebnis widerspiegeln. In der Folge senken die Analysten aufgrund des Verwässerungseffekts aus der im Dezember 2021 platzierten Kapitalerhöhung das Kursziel auf 10,40 Euro (zuvor: 10,80 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 10.03.2022, 13:45 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 09.03.2022 um 16:27 Uhr fertiggestellt und 10.03.2022 um 09:30 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23577.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0JC0V8