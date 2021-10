Intercontinental Exchange schüttet Dividende für das vierte Quartal aus

Der amerikanische Börsenbetreiber Intercontinental Exchange Inc. (ISIN: US45866F1049, NYSE: ICE) wird den Investoren eine Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende für das vierte Quartal erfolgt am 31. Dezember 2021 (Ex-Dividenden Tag: 16. Dezember 2021).

Das Unternehmen aus Atlanta, Georgia, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 1,32 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 135,49 US-Dollar 0,97 Prozent (Stand: 28. Oktober 2021).

ICE ist der Betreiber verschiedener elektronischer Marktplätze wie der Londoner Terminbörse. Der Konzern ist auch die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange. ICE ist auf den elektronischen Handel von Optionen und Futures auf Elektrizität, Energie- und Agrarrohstoffe und Emissionen fokussiert. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 wurde ein Gewinn von 633 Mio. US-Dollar erwirtschaftet nach einem Ertrag von 390 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz lag bei 1,43 Mrd. US-Dollar nach 1,34 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 17,52 Prozent im Plus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von rund 74,88 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Oktober 2021) auf.

