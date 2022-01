Interessant für Einkommensinvestoren: Dieser amerikanische REIT bietet derzeit fast 9 % Dividendenrendite!

Über das aktuelle Niedrigzinsumfeld werden sich Dividendeninvestoren sicherlich nicht beklagen. Denn von vielen Unternehmen, in die sie investiert haben, werden sie schließlich mit teilweise recht ansehnlichen Gewinnbeteiligungen verwöhnt. Und die Anleger stellt es ohne Frage umso zufriedener, je höher die Ausschüttungen ausfallen.

Wenn es um solide Ausschütter geht, dann setzen nicht wenige Einkommensinvestoren auf amerikanische REITs (Real Estate Investment Trust). Im Grunde sind sie nichts anderes als Immobilien-Aktiengesellschaften, deren Anteile man über die Börse erwerben kann.

Und da REITs mindestens 90 % ihrer Gewinne an die Anteilseigner ausschütten müssen, werden sie von vielen Investoren natürlich als gute Dividendenzahler angesehen. Schauen wir uns mit Omega Healthcare heute einmal einen REIT an, der vor allem für Anleger interessant sein könnte, die von Anfang an Wert auf eine hohe Dividendenrendite legen.

Über Omega Healthcare

Die Omega Healthcare Investors Inc. steht bereits seit 1992 für Investitionen in Sachen Seniorenbetreuung. In der Hauptsache geht es dabei um Pflegeeinrichtungen bzw. Altenpflegeheime. Aber auch um Einrichtungen für das betreute Wohnen. Gerade den Bereich Altenpflege und Betreuung halte ich persönlich für einen sehr zukunftssicheren Markt.

Omega Healthcare belegte bis 2020 mit einer zehnjährigen Gesamtrendite von 232 % den zweiten Platz unter den Healthcare REITs. Und blickt man auf die Gesamtrendite aller REITs, so schaffte es die Firma immerhin auf Platz 26. Es sieht also ganz so aus, als hätten wir es hier mit einem der besseren Vertreter dieser Spezies zu tun.

Das Portfolio von Omega Healthcare kann man meines Erachtens als äußerst diversifiziert ansehen. Insgesamt 944 Objekte in den USA und Großbritannien zählen zu den Liegenschaften des Immobilienunternehmens. Allerdings ist der Großteil der Anlagen in den Vereinigten Staaten anzutreffen.

Kommen wir zur Dividende

Wie viele amerikanische Unternehmen hat auch Omega Healthcare seine Dividendenzahlungen auf vier Termine im Jahr aufgeteilt. Bei der letzten Quartalsausschüttung erhielten die Anleger 0,67 US-Dollar je Aktie ausgezahlt. Wir können so also eine Gesamtjahresdividende von 2,68 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln.

Mit diesem Wert lässt sich beim aktuellen Aktienkurs derzeit eine Dividendenrendite von stolzen 8,75 % errechnen. Dies könnte in erster Linie natürlich für alle Neueinsteiger sehr interessant aussehen. Doch auch wer die Aktie von Omega Healthcare schon etwas länger im Depot hat, kann mit der Dividendenentwicklung sicherlich zufrieden sein.

Von 2003 bis 2019 wurde die Ausschüttung nämlich in schöner Regelmäßigkeit vom Unternehmen erhöht. Allerdings mit einer nicht ganz so üppigen Steigerungsrate. Aber immerhin erhalten die Investoren aktuell eine um 68 % höhere Quartalsdividende als vor zehn Jahren.

Noch ein Blick auf die Aktie

Die Papiere von Omega Healthcare notieren aktuell mit 30,63 US-Dollar (21.01.2022) in etwa auf demselben Niveau wie vor fünf Jahren. Doch ist es wohl erwähnenswert, dass sie im Februar 2020 kurz vor dem Corona-Crash mit 44,95 US-Dollar (24.02.2020) schon beinahe wieder ihren bisherigen Höchststand von 45,16 US-Dollar (22.01.2015) erreicht hatte.

Doch dann wurde die Aktie von Omega Healthcare von der Pandemie erst einmal richtig ausgebremst. Sie hat zwar fast wieder zu ihrer alten Stärke zurückgefunden, doch konnte sie aus ihrer langjährigen Seitwärtsbewegung bis heute nicht ausbrechen. Und auch für die Zukunft sind große Ausreißer nach oben meiner Meinung nach nicht zu erwarten.

Aber in erster Linie sollten für Einkommensinvestoren ja nicht unbedingt die Kursausschläge, sondern vielmehr attraktive Dividendenzahlungen im Vordergrund stehen. Und auch wenn die Dividende in den letzten zwei Jahren nicht angehoben wurde, könnte die attraktive Dividendenrendite eventuell für ein Investment sprechen.

Und auch was etwaige Dividendensteigerungen angeht, muss das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Ich persönlich denke, dass es hier in den nächsten Jahren durchaus zu weiteren Erhöhungen kommen könnte. Wer dies genauso sieht, könnte also durchaus einmal einen etwas genaueren Blick auf Omega Healthcare werfen.

