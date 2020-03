International Bancshares zahlt Dividende aus

Die amerikanische Holding International Bancshares Corp. (ISIN: US4590441030, NASDAQ: IBOC) zahlt eine Dividende in Höhe von 0,55 US-Dollar an ihre Investoren aus. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 1,10 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 28,30 US-Dollar (Stand: 17. März 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,89 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 17. April 2020 (Record date: 1. April 2020).

International Bancshares ist im Jahr 1966 in Laredo, im US-Bundesstaat Texas, gegründet worden und betreibt mehr rund 188 Filialen in Texas und Oklahoma. Im Fiskaljahr 2019 betrug der Gewinn 205,10 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 215,93 Mio. US-Dollar), wie am 27. Februar berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn liegt die Aktie, die an der NASDAQ gehandelt wird, mit 34,29 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt auf der derzeitigen Kursbasis 1,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de