International Flavors & Fragrances schüttet Dividende aus

Der amerikanische Hersteller von Aromen und Duftstoffen International Flavors & Fragrances Inc. (ISIN: US4595061015, NYSE: IFF) wird den Aktionären am heutigen Montag eine Dividende in Höhe von 0,75 US-Dollar für das erste Quartal 2020 ausbezahlen. Record day war der 26. März 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen 3 US-Dollar zur Ausschüttung. Die Aktie von International Flavors & Fragrances (IFF) notiert derzeit bei 98,90 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt damit aktuell bei 3,03 Prozent (Stand: 3. April 2020). International Flavors & Fragrances mit Sitz in Hauptsitz in New York ist der drittgrößte Hersteller von Duft- und Aromastoffen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt 13.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 5,14 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 3,98 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 23,35 Prozent im Minus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 10,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. April 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de