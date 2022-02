International School Augsburg: Potenzial durch Neubau

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die International School Augsburg –ISA- gemeinnützige AG im Geschäftsjahr 2020/21 (per 31.8.) aufgrund der Corona-Pandemie einen Rückgang beim Umsatz, der hauptsächlich aus Schulgeldeinnahmen besteht, auf 6,05 Mio. Euro (GJ 2019/20: 6,2 Mio. Euro) verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten aber das positive Votum.Nach Analystenaussage habe das Unternehmen inklusive Kosten für den Börsengang von 0,49 Mio. Euro einen Jahresüberschuss von -0,38 Mio. Euro (GJ 2019/20: -0,16 Mio. Euro) erzielt. Bereinigt um Sonderaufwendungen sei daher ein Jahresüberschuss von 0,11 Mio. Euro (GJ 2019/20: 0,04 Mio. Euro) ausgewiesen worden. Gemäß dem Gemeinnützigkeits-Status könne zwar ein eigenwirtschaftlicher Zweck verfolgt werden, die Erzielung hoher Ergebnisse oder die Ausschüttung von Gewinnanteilen sei jedoch nicht möglich. Mit dem Status der Gemeinnützigkeit gehe aber eine Steuerbefreiung einher und es bestehe die Möglichkeit, Fördermittel oder Spenden als Finanzierungsbaustein zu erhalten.Für die Bewertung der ISA gAG ziehe das Analystenteam dennoch ein DCF-Modell heran, da nach Ansicht von GBC die Erzielung des freien Cashflows nicht den Einschränkungen der Gemeinnützigkeit unterliege. Als Grundlage für die DCF-Bewertung werde eine konstante Entwicklung der Schülerzahl unterstellt, bevor diese mit dem erwarteten Einzug auf den neuen Schulcampus ab dem Schuljahr 2026/27 ansteigen dürfe. Demnach rechne das Analystenteam mit einem Umsatz- und Ergebnisanstieg ab dem Schuljahr 2026/27. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten einen fairen Unternehmenswert von 10,26 Mio. Euro oder 22,06 Euro je Aktie und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.02.2022, 11:25 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 24.02.2022 um 15:49 Uhr fertiggestellt und am 25.02.2022 um 9:00 Uhr erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23453.pdfDie mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A2AA1Q5