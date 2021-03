Internationale Energie-Agentur - CO2-Ausstoß legt schon wieder zu

London (Reuters) - Nach einem deutlichen Rückgang wegen der Corona-Krise 2020 steigt der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen wieder.

Die CO2-Emissionen legten bereits im Dezember um zwei Prozent gegenüber dem Vorkrisen-Monat Dezember 2019 zu und klettern weiter, wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Dienstag mitteilte. Für das Gesamtjahr 2020 wurde noch ein Rückgang um 5,8 Prozent registriert. In China - dem größten CO2-Emittenten - wurde auch im vergangenen Jahr noch 0,8 Prozent mehr als 2019 ausgestoßen. In Indien stiegen die Emissionen der IEA zufolge seit September wieder über das Vorjahresniveau. "Der Wiederanstieg des weltweiten Treibhausgas-Ausstoßes ist eine ernste Warnung, dass mehr für die Energiewende getan werden muss", forderte IEA-Chef Fatih Birol.

2020 gingen wegen der Corona-Krise die weltweiten Emissionen um fast zwei Milliarden Tonnen CO2 zurück. Das entspricht etwa dem Ausstoß der gesamten Europäischen Union. Der Energiesektor - der mit Abstand größte CO2-Produzent - reduzierte die Emissionen um 3,3 Prozent gegenüber 2019. Im Verkehr waren es fast 14 Prozent weniger. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung stieg 2020 auf 29 Prozent von 27 Prozent. In Deutschland lag er bei 46 Prozent.