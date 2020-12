Internet-of-Things-Aktie mit V-Umkehr und Rangeausbruch

Digi International Inc. - WKN: 878008 - ISIN: US2537981027 - Kurs: 19,140 $ (NASDAQ)

Digi International wurde bereits im Jahr 1985 gegründet und ist seit dem Jahr 1989 börsennotiert. Das Unternehmen ist im Bereich der drahtlosen Kommunikation tätig. Zum Produktportfolio zählen beispielsweise Embedded Systems wie Modems oder Gateways, Router, aber auch Software wie der Digi Remote Manager, der in der Cloud das Monitoring von Internet-of-Things-Geräten ermöglicht.

Zunächst ein paar Sätze zur fundamentalen Bewertung des Unternehmens: Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Gewinnsprung um knapp 29 % auf 0,45 USD je Aktie. Im kommenden Jahr dürften es bereits 0,65 USD je Aktie sein. Damit bezahlt man ein voraussichtliches Gewinnwachstum von 44 % mit einem KGV von 29, das KUV liegt bei 1,7. Diese Relationen haben derzeit eher Seltenheitswert im US-Tech-Bereich und dürften wahrscheinlich auf die geringe Marktkapitalisierung von rund 560 Mio. USD zurückzuführen sein. Das Unternehmen bewegt sich damit unter dem Radar vieler Institutioneller.

Aufgefallen ist mir die Aktie aber vorrangig unter charttechnischen Aspekten. Denn im heutigen Handel markiert sie ein neues Mehrjahreshoch. Zuvor bewegte sie sich unglaubliche 16 Jahre in einer Range zwischen 17,50 und 5,00 USD, ehe Ende 2019 sich die Bullen bereits am Ausbruch versuchten. Dieser wurde durch Corona aber zunichte gemacht. Inzwischen ist die V-Umkehr im Monatschart komplettiert und die Börsenampel steht auf grün. Der Langfristchart ist in dieser Darstellung allerdings leider nicht vollständig, die Allzeithochs der Aktie stammen bereits aus den 90er-Jahren und liegen um 30,75 USD.

Der Tageschart zeigt den Druckaufbau unter den Hochpunkten bei 18,61 und 18,99 USD, der sich in Form eines kleinen ansteigenden Dreiecks zeigte. Dieses Dreieck löst der Wert heute dynamisch zur Oberseite auf und könnte kurzfristig bis auf 21,00 USD ansteigen. Mittelfristig sind wiederum Kurse um 25,00 USD erreichbar, langfristig die Allzeithochs bei 30,75 USD. Doch muss ein solches Potenzial erst einmal ausgeschöpft werden.

Wer direkt einsteigt, könnte Positionen unter dem Tief bei 16,12 USD absichern, dann wäre auch der EMA50 als Unterstützung inkludiert. Wer lieber Pullbacks kauft, um enger absichern zu können, kann den Wert erst einmal vorlaufen lassen und sich anschließend zwischen 18,99 und 18,61 USD auf die Lauer legen. Natürlich mit der Gefahr, dass der Tech-Titel direkt nach oben durchzieht.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. USD 254,20 299,84 324,90 Ergebnis je Aktie in USD 0,35 0,45 0,65 Gewinnwachstum 28,57 % 44,44 % KGV 55 43 29 KUV 2,2 1,9 1,7 PEG 1,5 0,7 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)