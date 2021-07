InterRent hält Dividende stabil

Der kanadische InterRent Real Estate Investment Trust (ISIN: CA46071W2058, TSE: IIP.UN) meldet eine monatliche Dividende von 0,027125 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Die Auszahlung erfolgt am 16. August 2021 (Record date: 31. Juli 2021). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 0,3255 CAD zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 18,06 CAD liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,80 Prozent.

InterRent firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist 1997 in Ottawa gegründet worden. Im ersten Quartal (31. März 2021) des Fiskaljahres 2021 erzielte InterRent einen operativen Umsatz von 43,05 Mio. CAD nach 39,37 Mio. CAD im Jahr zuvor, wie am 11. Mai berichtet wurde. Die Funds from Operations (FFO) lagen bei 16,19 Mio. CAD nach 14,48 Mio. CAD im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert an der Börse von Toronto auf der aktuellen Kursbasis mit 31,92 Prozent im Plus (Stand: 18. Juli 2021). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,57 Mrd. CAD.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de