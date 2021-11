INTERSHOP - 0,12 EUR haben gefehlt

INTERSHOP Communications AG - WKN: A25421 - ISIN: DE000A254211 - Kurs: 4,710 € (XETRA)

Zum ersten und bislang auch einzigen Mal analysierte ich im Januar 2021 die Aktie von Intershop auf dem GodmodeTrader und bescheinigte ihr durchaus Comeback-Chancen für 2021. Und wie man inzwischen festhalten kann, war dieser Pick nicht der schlechteste. Einziges Manko: Das Idealziel bei 6,72 EUR wurde mit 6,60 EUR im Hoch haarscharf verfehlt. Inzwischen hat die Aktie wieder deutlich korrigiert und ist erneut einen Blick wert.

Fundamental hat das Unternehmen 2021 Fortschritte gemacht. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2021 um 10 % auf 26,6 Mio. EUR. Der Cloud-Umsatz wuchs um 54 % auf 8,1 Mio. EUR. Vor allen Dingen aber die Ergebnisseite kann sich sehen lassen. Nach einem operativen Gewinn von 600.000 EUR in der Vorjahresperiode verdoppelte sich das Resultat auf 1,2 Mio. EUR. Unterm Strich blieb nach 400.000 EUR in den ersten neun Monaten 2020 2021 bislang ein Ergebnis von 800.000 EUR übrig.

Die Analysten haben ihre Schätzungen inzwischen deutlich angehoben. Im Januar lag die Gewinnprognose noch bei 0,06 EUR je Aktie, nun bei 0,12 EUR je Aktie. Für 2022 erwarten die Experten eine weitere deutliche Verbesserung auf 0,23 EUR je Aktie. Die alte Prognose lautete auf 0,16 EUR je Aktie. Bis 2024 könnte sich das Ergebnis sogar in Richtung 0,40 EUR je Aktie verbessern. Die KUVs des Micro Caps liegen bei 1,9 und 1,7, die KGVs bei 39 und 20.

Aus charttechnischer Sicht hat sich nach dem jüngsten Kursabschwung das Chance-Risiko-Verhältnis wieder deutlich gebessert. Das Ausbruchslevel bei 4,68 EUR ist erreicht, eine mittelfristige Aufwärtstrendvariante wie auch der EMA50 Woche. Das macht mittelfristige Engagements wieder interessant, da sie eng abgesichert werden können. Sollten die benannten Supports fallen, beläuft sich das Kursrisiko auf einen Test des weiteren Ausbruchslevels bei 3,80 EUR. 6,72 EUR bleiben eine wichtige langfristige Hürde.

Fazit: Sollte Intershop auf der Ergebnisseite in den kommenden Jahren, wie von Analysten prognostiziert, deutlich zulegen, steht die Aktie vor einer Neubewertung. Die erste scharfe Korrektur in diesem Jahr bietet Einstiegsmöglichkeiten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 33,80 35,60 39,35 Ergebnis je Aktie in EUR 0,06 0,12 0,23 Gewinnwachstum 100,00 % 91,67 % KGV 78 39 20 KUV 2,0 1,9 1,7 PEG 0,4 0,2 *e = erwartet

