InTiCa Systems: Gute Aussichten für E-Solutions-Produkte

Trotz des coronabedingt zunehmend erratischen Abrufverhaltens seitens der Automobilindustrie seien die Q3-Zahlen der InTiCa Systems AG laut SMC-Research eine gute Leistung. Obwohl er sein Modell an die schwierigen Rahmenbedingungen etwas anpasst und damit das Kursziel leicht reduziert hat, sieht SMC-Analyst Holger Steffen für die „E-Solutions“-Produkte von InTiCa ein langfristig nachhaltig dynamisches Wachstum und bleibt bei seinem „Buy“-Urteil.

Nach Einschätzung von SMC-Research bewege sich InTiCa Systems aktuell in einem schwierigen Branchenumfeld, da das Abrufverhalten von Kunden aus der Automobilindustrie deutlich erratischer geworden sei, zuletzt seien die Abrufe unter Plan geblieben. Vor diesem Hintergrund stuft das Researchhaus die Zahlen für das dritte Quartal mit einem Umsatzwachstum von 26,9 Prozent und einer EBIT-Marge von 2,6 Prozent als eine gute Leistung ein. Im Gesamtjahr dürfte der Umsatz laut der Analysten nun tendenziell am oberen Ende der ausgegebenen Spanne (85 bis 100 Mio. Euro) und die EBIT-Marge eher am unteren Ende (3,5 bis 4,5 Prozent) liegen.

Insgesamt seien die Wachstumstreiber aber absolut intakt. InTiCa liefere zahlreiche Produkte für die Energieerzeugung und -speicherung sowie das Energiemanagement und profitiere insbesondere vom Siegeszug der Elektromobilität. Inzwischen werden mit diesen „E-Solutions“-Produkten schon mehr als 55 Prozent der Erlöse generiert, Tendenz weiter steigend, so die Einschätzung der Analysten.

Sie trauen dem Unternehmen ein nachhaltig dynamisches Wachstum mit steigenden Margen zu und haben das in ihrem Bewertungsmodell vorsichtig abgebildet – mit einer CAGR 2021/28 von lediglich 7,4 Prozent (selbst im Coronajahr 2020 haben die Erlöse gemäß SMC-Research um 8,1 Prozent zugelegt, für dieses Jahr erwarten die Analysten eine Steigerungsrate von 36,5 Prozent!).

Aus den aktuellen Modellanpassungen leite sich ein im Vergleich zu der SMC-Research-Analyse vom September leicht gesunkenes Kursziel von 22,20 Euro ab. Die Analysten sehen damit ein hohes Aufwärtspotenzial für die Aktie und bekräftigen ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 01.12.2021 um 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 1.12.2021 um 9:30 Uhr fertiggestellt und am 1.12.2021 um 10:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/12/2021-12-01-SMC-Update-InTiCa_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE0005874846