Intraday-Erholung am Donnerstag gelungen

Die ersten Handelstage dieser Woche notierten alle im Minus. So begann auch der Donnerstag und setzte damit den Abwärtsdruck dieser Handelswoche zunächst fort. Doch intraday drehte der Aktienmarkt wieder und verpasst nur knapp das Plus auf Schlusskursbasis.

Stimmung im Handelstag gedreht

Mit der Eröffnung unter 12.500 Punkten hatte der DAX bereits am Morgen das Tief aus dem Oktober unterschritten und weiteren Druck entfaltet. Dieser setzte umgehend ein und brachte den Index in der ersten XETRA-Handelsstunde sehr genau an die Tiefs aus dem Vormonat. Nur 5 Punkte davor drehte er dort ab und startete eine dynamische Erholung.

Sie verlief bis zum Mittag in Richtung 12.500 und kurz darauf bis an den Schlusskurs des Vortages. Mit 12.583 Punkten wurde hier sogar ein zwischenzeitliches Plus im DAX angezeigt.

Leicht schwächere Aktienmärkte in den USA sorgten dann jedoch dafür, dass keine stärkere Erholung einsetzte. Vor allem die Technologiewerte waren weiter unter Druck, auch wenn Tesla beispielsweise am Vorabend die Erwartungen übertreffen konnte und das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn auswieß.

Dabei waren die Rahmendaten aus den USA recht gut. So stiegen die Verkäufe bestehender Häuser m September gegenüber dem Vormonat um 9,4 Prozent, nachdem nur ein Zuwachs von 5,0 Prozent prognostiziert worden war.

Der DAX schloss letztlich mit 14 Punkten und damit einem vertretbaren Abschlag im Vergleich zu den Tagestiefs geringfügig leichter. Die Tagesparameter sahen wie folgt aus:

Eröffnung 12.429,41PKT Tageshoch 12.583,02PKT Tagestief 12.345,45PKT Vortageskurs 12.557,64PKT

Nachbörslich konnte der Dow Jones in die Gewinnzone steigen, die Technologiewerte notieren jedoch noch immer leicht im Minus.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Auf der Gewinnerseite notierten Adidas mit einem Zuwachs von fast drei Prozent. Nachdem ein Bericht aus dem "Manager Magazins" den Verkauf der US-Tochter Reebok thematisierte, steigt hier die Phantasie unter den Aktionären. Immerhin ist Reeback eine Art Restrukturierungsfall seit der Übernahme im Jahr 2006.

Auch BMW stieg nun bereits den dritten Tag in Folge im Nachklang der Ergebnisschätzungen für dieses Jahr noch einmal.

Kein neues Bild auf der Verliererseite - erneut war die Bayer-Aktie dabei und wie schon gestern Delivery Hero. Ein drohender Shutdown in Deutschland könnte auch die "Lust" auf Bestellungen drosseln.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie wirkte sich dieser leichte Minustag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

Nach der heutigen Berührung des Septembertiefs wurde die untere Trendlinie intraday verletzt, jedoch zum Handelsende hin wieder erobert. Die Aufwärtstrendlinie sollte nun etwas nachjustiert werden und erst mit dem Juli-Tief starten:

Es bleibt hier auf jeden Fall spannend, ist doch leicht darunter auch die 200-Tage-Linie zu finden. Charttechniker achten auf diesen Indikator, wie am Morgen unser Händler erörterte:

Gerne informieren wir Sie auch morgen wieder mit spannenden Aktienwerten gegen 9.00 Uhr auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

Noch ein Hinweis in eingener Sache: Folgen Sie uns doch gerne auf Instagram für einen täglichen Einblick in das Händlerbüro, Schnappschüsse aus dem Alltag von Aktionären und neuen Marktberichten.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

© TRADERS´ media GmbH

Zugehörige Wertpapiere: ay-Erholung am Donnerstag gelungen