INTUIT - Aktie nach Topformation im Abwärtssog

Die Aktie des Anbieters von Finanzsoftware legte in den letzten Jahren eine massive Rally. Diese führte die Aktie am 19. November 2021 auf das aktuell Allzeithoch bei 716,86 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel er am 18. Februar 2022 unter die Nackenlinie einer SKS-Topformation. Nach einem Tief bei 450,26 USD kam es zu einem Pullback an die Nackenlinie. In den letzten 3 Handelstagen stand die Aktie wieder deutlich unter Druck. Gestern fiel sie mit einer langen schwarzen Kerze auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit November 2021 zurück.

Weitere Abwärtsbewegung droht

Das Chartbild der Intuit ist schwer angeschlagen. Ein großes Verkaufssignal wurde gestern bestätigt. Das rechnerische Ziel aus dieser Topformation liegt bei 353,09 USD. Eine Variante des Aufwärtstrends seit dem Jahr 2008 verläuft aktuell bei 299,26 USD. Dieser Trend könnte im Rahmen der aktuellen Abwärtsbewegung getestet werden.

Ein erstes Kaufsignal ergäbe sich mit einem Ausbruch über das Hoch vom Donnerstag bei 492,87 USD. Aber ein solches Kaufsignal würde noch keine Trendwende mit sich bringen. Immerhin wäre dann ein Anstieg gen 540-545 USD möglich.

Fazit: Die Bullen in der Intuit-Aktie haben aktuell nichts zu lachen. Die massive Rally der letzten Jahre ist zunächst einmal vorbei.

